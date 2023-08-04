Metin Gürak (20 Ağustos 1960) Türk asker ve 2020-2023 yıllarında 2. Ordu Komutanlığı görevini yapan Gürak, 2023 yılında Genelkurmay Başkanlığına atandı. Arama motorlarında ise Metin Gürak'ın eşi Zerrin Gürak kimdir? Metin Gürak çocuğu var mı, kaç tane? soruları aratılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan YAŞ toplantısı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Silahlı Kuvvetlerindeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Merin Gürak'ın özel hayatı ise merak edildi. Peki, Metin Gürak'ın eşi Zerrin Gürak kimdir? Metin Gürak çocuğu var mı, kaç tane?

METİN GÜRAK'IN EŞİ ZERRİN GÜRAK KİMDİR?

2 çocuk ve 1 torun sahibidir. Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında öldü. Gölbaşı'nda toprağa verildi.

METİN GÜRAK KİMDİR? METİN GÜRAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

Metin Gürak

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

METİN GÜRAK RÜTBESİ NEDİR?

Metin Gürak 2. Ordu Komutanıdır. Rütbesi Orgeneraldir.