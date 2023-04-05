Metin Gündoğdu kimdir? Metin Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Metin Gündoğdu hangi partiden?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Metin Gündoğdu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Metin Gündoğdu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Gündoğdu kimdir? Metin Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Metin Gündoğdu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Metin Gündoğdu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Metin Gündoğdu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Metin Gündoğdu kimdir? Metin Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Metin Gündoğdu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

METİN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Metin Gündoğdu (d. 1 Nisan 1973, Ordu), Türk siyasetçi ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 25, 26, 27. dönem milletvekili. Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisi'nde (MÇP) başlamış, 1993 yılında Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) devam etmiştir. 2014 yılında BBP'den ihraç edilmesinin ardından AK Parti'ye katılan Gündoğdu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ordu milletvekili seçilmiştir. Politikaya girmeden önce çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde görev almıştır.

Gençlik yılları ve kariyeri

Metin Gündoğdu 1 Nisan 1973 tarihinde İsmet Bey ve Hatice Hanım'ın çocuğu olarak Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamlamasının ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam etti. Genç yaşlarında Gençlik Teşkilatları içerisinde görev aldı. Çeşitli Sivil toplum kuruluşları ve derneklerde yer aldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevini sürdürdü. Siyasete girmeden önce 2001 ve 2002 yılları arasında Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinin Ordu temsilciliği görevini sürdürdü. Ayrıca Yerli Düşünce Derneği (YDD) genel başkanıdır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Siyasal yaşamı

Büyük Birlik Partisi

Ülkü Ocakları'nın devamı niteliğinde olan Bizim Ocak Teşkilatı'nın 1991 ve 1992 dönemlerinde görev alan Gündoğdu, 1992 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun Milliyetçi Çalışma Partisi'nden (MÇP) ayrılmasıyla birlikte Ordu'da MÇP'den ayrılanların arasında yer aldı. 1993 yılında yeni kurulan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Ordu Merkez İlçe Teşkilatı Kurucuları arasında yer aldı. BBP'nin o dönemki Gençlik Yapılanması olan Nizam-ı Alem Ocakları'nın Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı görevini üstlendi. Askerlik görevi esnasında Nizam-ı Alem Ocakları Bölge Başkanlığı görevini sürdürdüğü gerekçesiyle üç kez görev yeri değiştirildi.

Gündoğdu, 2002 yılında BBP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi. 2007 ve 2009 yılları arasında partisinin Genel Başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. 2011 yılında ise Genel Sekreterlik görevine başladı. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Parti Genel Merkezi'nin aldığı karar doğrultusunda Ordu'dan BBP İl Genel Meclisi adayı oldu. Seçimde partisinin %1'lik oyunu %10'a taşıdı. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde partisinin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararını tanımayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi ve 14 Ekim 2014 tarihinde ihraç edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi

İhraç kararını kendisi için bir şeref ve siyasi değerleri açısından bir gurur vesikası olduğunu belirten Gündoğdu, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ordu milletvekili adayı oldu ve partisinin zaferiyle meclise girdi. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesidir.