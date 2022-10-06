Metin Feyzioğlu kimdir? Sorusunu merak eden vatandaşlar için bu haberimizde yanıtladık. Özellikle Büyükelçi olarak atanması ile birlikte gündeme gelmesi, Metin Feyzioğlu kimdir? Ve Metin Feyzioğlu kimdir, nereli? Sorularının araştırılmasına sebep oldu. Peki, Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu kimdir, nereli?

Türkiye'de farklı konumlarda görev yapması ile bilinen Metin Feyzioğlu kimdir? Sorusu, son zamanlarda duyulan haberlerin ardından merak edilmeye başlandı. Duyulan haberlerin ardından Metin Feyzioğlu kimdir? Ve Metin Feyzioğlu kimdir, nereli? Soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu kimdir, nereli?

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Feyzioğlu Türk ceza hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği'nin 8. Başkanı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur.

Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi.