KKTC Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Metin Feyzioğlu kimdir? sorusu aratılıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Metin Feyzioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi!

Metin Feyzioğlu kimdir? sorusu merak ediliyor. KKTC Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Metin Feyzioğlu kimdir? sorusu aratılıyor. Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Metin Feyzioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Metin Feyzioğlu kimdir? Metin Feyzioğlu kaç yaşında, nereli? Metin Feyzioğlu hayatı ve biyografisi!

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da doğan Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanıdır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini 2013-2021 yılları arasında sürdürmüş olan Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu'nun torunudur. Metin Feyzioğlu, Turhan Feyzioğlu ve Leyla (Cıngıllıoğlu) Feyzioğlu'nun kızı Saide (Feyzioğlu) Buçukoğlu (1950-1969) ile Mehmet Buçukoğlu (1945) çiftinin çocuğu olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Kızıltoprak semtinde 7 Temmuz 1969 tarihinde doğdu. Annesi doğumdan iki saat sonra vefat edince dedesi ve anneannesi tarafından evlat edinildi ve Ankara'da onlar tarafından yetiştirildi. Feyzioğlu, TED Ankara Koleji'ni 1986 tarihinde bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.[4] 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. 62. Olağan Genel Kurulu'nda oyların %60'ını alarak tekrar seçilmiştir.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti. 18 Temmuz 2012 tarihinde Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından CHP Parti Meclisi üyesi olmuştur. CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etmiştir.KKTC Büyükelçiliğine atandı. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.