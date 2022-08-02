Metin Ersoy kim? Metin Ersoy kaç yaşındaydı, nereli? Metin Ersoy hayatı ve biyografisi!

Kariyeri boyunca 1978'den 2013 yılına kadar 6 tanede müzik albümü çıkaran Metin Ersoy kim? Metin Ersoy kaç yaşında, nereli? Metin Ersoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METİN ERSOY KİMDİR?

Metin Ersoy, (d. 15 Nisan 1934, İstanbul-ö. 29 Ekim 2017, Bostancı, İstanbul), Türk müzisyen ve şarkıcıdır. Sanatçı 15 Nisan 1934 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1960 yılında tanıştığı İlham Gencer ve Ayten Alpman ile birlikte müzik çalışmaları yaptı. Harry Belafonte'nin şarkılarından söylemeye başlamış kendisine müzisyen İlham Gencer tarafından Kalipso Kralı takma ismi verilmiştir. 1969 yılına kadar Gar ve Çakıl gazinolarında çalıp söylemiştir. Asıl çıkışını ise 1970 yılında seslendirdiği Vakit Yok Gemi Kalkıyor şarkısıyla yapan sanatçı bazı sinema filmlerinde ayrıca rol almıştır.

METİN ERSOY ÖLÜMÜ

Kendisi gibi müzisyen olan 1977 doğumlu şarkıcı, piyanist Emir Ersoy'un babası olan sanatçı Metin Ersoy 29 Ekim 2017'de Şaşkınbakkal, Bostancı'daki evinde 83 yaşında ölmüş cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.