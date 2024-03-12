Metin Durkaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin Antalya-Manavgat Belediye Başkan adayı olan Metin Durkaya hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Durkaya'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Metin Durkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayının Metin Durkaya olacağını duyurmuştu. Peki, Metin Durkaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya kaç yaşında, nereli?
METİN DURKAYA KİMDİR?
Metin Durkaya, Zafer Partisi'nin Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.