Metin Akpınar oğlu var mı? Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisiyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının ikiz kızlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan olayın ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Akpınar'ın bir oğlu olduğunu iddia etti. Peki, Metin Akpınar kaç çocuğu var, eşi kimdir? Metin Akpınar çocukları kim? Metin Akpınar oğlu var mı?

Metin Akpınar oğlu var mı? Metin Akpınar kaç çocuğu var, eşi kimdir? Metin Akpınar çocukları kim?

Metin Akpınar oğlu var mı? Metin Akpınar kaç çocuğu var? Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Metin Akpınar'ın yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi gündeme oturmuştu. Metin Akpınar hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Peki, Metin Akpınar oğlu var mı, kaç çocuğu var? Metin Akpınar eşi çocukları kimdir?

METİN AKPINAR OĞLU VAR MI?

Metin Akpınar'ın Almanya'da evlilik dışı bir de oğlu olduğu belirtildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yıllar sonra iki kızı olduğu ortaya çıkan 82 yaşındaki Metin Akpınar hakkında yeni iddialar ortaya attı.

Onur Akay köşe yazısında şu iddialarda bulundu:

"Metin Akpınar'ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya'da yaşıyor. Genç Metin'i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar'a babalık davası açmasını istiyor.

Metin Akpınar emin olun ki oğlunu benim yazımla öğrenmiyor ama eşi Göksel Özdoğdu Akpınar benim yazımla öğrenecek. Genç Metin'in annesinin de Suphiye Orancı olduğunu söyleyenler var. Ancak annesi başka bir kadın bile olsa ikizlerin öz ağabeyi oluyor. Çocuklarının beklediği şeyin sadece sevgi ve sıcak ilişki olduğunu maalesef ki anlayamayan Metin Akpınar'ın, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatının bir gün film olacağı da kesinleşti."

METİN AKPINAR ÇOCUKLARI KİM?

Metin Akpınar uzun yıllar Göksel (Özdoğdu) Akpınar ile evli. Bu evlilikten çiftin çocukları dünyaya gelmedi. Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra yasak ilişkinden 2 kızı var. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu kardeşlerin Metin Akpınar'ın çocukları olduğu ortaya çıktı.

METİN AKPINAR EŞİ KİMDİR?

Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi olan Göksel Özdoğdu hakkında çok fazla bilgi yer almıyor. 1961 yılında hayat arkadaşı Göksel Özdoğdu ile evlenen Metin Akpınar, evliliğini göz önünde yaşamıyor.

Metin Akpınar ile Göksel Özdoğdu'nun komşu oldukları ve bu şekilde tanışıp evlendikleri biliniyor.

Bilindiği kadarıyla Akpınar ve Göksel Özdoğdu evlilikleri sırasında çocuk yapmama kararı almışlardı.

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