Metin Akpınar'ın 1988 yılında yaşadığı ilişkiden evlilik dışı kızı olduğu mahkeme kararıyla kanıtlandı. Duygu Nebioğlu, sanatçının biyolojik babası olduğunu öğrendikten sonra mahkemeye başvurarak, DNA testi yapılmasını istedi. Gizlilik kararı doğrultusunda Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Nebioğlu'nun, Akpınar'ın kızı olduğu saptandı. Gelişme sonrası Metin Akpınar kızı kim? Metin Akpınar kızları mı var, merak edildi.

Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen isimlerinden Metin Akpınar, "evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu" haberi ile gündeme gelmişti. Akpınar'dan konuya dair açıklama geldi. Peki, Metin Akpınar kızı kim? Metin Akpınar kızları mı var?

METİN AKPINAR KIZLARI KİM?

Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı. Kararın ardından Instagram hesabından ağlayarak açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bu haberi bir sindireyim" dedi. Nebioğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda da soyadını değiştirmeyeceğini söyledi.

ANNESİ KÖYE BIRAKINCA EVLATLIK VERİLMİŞ

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım."

"METİN AKPINAR'IN BABAM OLDUĞU RESMİYETE KAVUŞTU"

"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. "Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum."