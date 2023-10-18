Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına aylık 10'ar bin TL destek olduğu ortaya çıktı

Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, ünlü ismin kendilerine maddi ve manevi destek olmadığı her ay kendisine gelen parayla sadece hayvanları besleyebildiğini söyledi. Akpınar'ın kızlarına aylık 10'ar bin lira gönderdiği ortaya çıktı.

1987 yılında Suphiye Ormancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın kendilerine destek olmadığını söylemesinin ardından sanatçının kızlarına aylık 10'ar bin TL gönderdiği öğrenildi.

DUYGU: METİN AKPINAR'IN BİZE GÖNDERDİĞİ PARA ONUN BİR AKŞAM YEMEĞİ KADAR

Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, katıldığı canlı yayında sanatçıdan bir babalık görmediğini belirterek "Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para" dedi.

AYLIK 10'AR BİN TL YOLLAMIŞ

Habertürk'te yer alan habere göre, "Öğrendikten sonra eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık" diyen Metin Akpınar'ın kızları için aylık 10'ar bin TL gönderdiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 1987 yılında Antalya'da Suphiye Ormancı ile tek gecelik bir ilişki yaşadığı ve Duygu ile Sevgi adında ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Metin Akpınar, ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrendi. Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu, Metin Akpınar'a babalık davası açarak DNA testi yapılmasını istedi. DNA testinde Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu kesinleşti. DNA testinde Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babasının Metin Akpınar olduğu kesinleşti.

METİN AKPINAR: KIZLARIMI ÖĞRENİNCE KABUL ETTİM

İkiz kızlarının ortaya çıkmasıyla basın açıklaması yapan Metin Akpınar şu ifadeleri kullandı: 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi."

"VARLIKLARINDAN HABERDAR OLMADIĞIM ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

"İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor."

DUYGU NEBİOĞLU: MADDİ VE MANEVİ DESTEK GÖRMEDİM

Duygu Nebioğlu ise katıldığı canlı yayında yıllardır yaşadıklarından bahsederken şunları söyledi: "Koruması beni Metin Akpınar'a yaklaştırmadı. Kendisi beni gördü 'hanımefendi yüzünüz neden asık' diye sordu. Ben de kendisine 'neden suratım asıktı acaba' dedim. İlk kez yüz yüze geldik. Kendisi benim kızı olduğumu biliyordu ama yansıtmamaya çalıştı. Benimle bir fotoğraf çektirdi ve gitti. Bu olaydan sonra inat ettim. Bu sefer vaatler dönemi başladı. Bir strateji uyguladı. 14 yıl boyunca sürdü bu taktik. En sonunda ben kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Onun üzerine bir görüşme ayarlandı. Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana `karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu. Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek görmedim. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para."

"AKPINAR SOYADINI TAŞIMAYACAĞIM"

"Yaptığı açıklamada 'bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı. Bizi bildiğini en başından beri inkar ediyor Metin Akpınar, 'bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için inkar ediyor. Metin Akpınar ile Suphiye Ormancı arasında yaşananlara bir günlük hikaye denilmiş, öyle değil. Ben üç kez DNA testi yaptırdım. Üçünü de kabul etmediler. Bir keresinde kendisi saç telimi kopartıp aldı. DNA testi yaptırdı. Sonra sonucun ardından yine inkar etti. DNA testi yaptırmadım, yalan söylemem' dedi. Ben de test yaptırdım yüzde 99.9 kızı çıktım. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım, benim soyadım 'Nebioğlu'dur. Yalancı insanların soyadını alamam."