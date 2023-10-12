Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu konuştu: Soyadımı değiştirmeyeceğim

Ünlü komedyen Metin Akpınar'ın evlilik dışı birliktelikten bir kızı olduğu belirlendi. Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu adlı bir kızı olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu, yıllardır süren hukuk mücadelesinin ardından babalık davasını kazandı. Kararın açıklanmasıyla duygusal anlar yaşayan Nebioğlu, babasının soyadını almayacağını söyledi.

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın evlilik dışı birliktelikten bir kızı olduğu ortaya çıktı. Evlilik dışı dünyaya gelen Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davasını kazandı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Nebioğlu, kararın açıklanmasıyla gözyaşlarına hakim olamadı.

"1,5 AYDIR UYUMADAN DAVANIN SON SÜRECİNİ BEKLİYORDUM"

Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan babalık davası bugün sonuçlandı. Yapılan DNA testlerini de dikkate alan mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı. Kararın ardından Instagram hesabından bir video yayınlayan Nebioğlu, uzun yıllardır verdiği mücadelenin sonuçlanmasıyla duygusal anlar yaşadı. Konuşurken ağlayan Nebioğlu, "Neredeyse 1,5 aydır hiç uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bu haberi bir sindireyim" ifadelerini kullandı.

SOYADINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Gelen destek mesajlarını yayınlayan Nebioğlu, "Umarım yıllardır hak ettiğin soyadını alıp kendi hayatını layıkıyla kurabilirsin" diyen arkadaşına "Ben Duygu Nebioğlu'yum ve soyadımı değiştirmeyeceğim" cevabını verdi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Davanın ardından magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Nebioğlu, gelen eleştirilere de cevap vererek "Ben ne yaşadım nereden bileceksiniz ki? Ünlü olmak gibi bir derdim olsaydı 21 yaşında olurdum. Sadece vicdanı olanlar anlayabilirler. Barış ile kalın" dedi.

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