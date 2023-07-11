Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklığı için uyarı yapıldı. Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı gelmesinin ardından İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu nedir? merak ediliyor. Peki, Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu nedir?

Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı geldi. İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu nedir? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce, Ege bölgesindeki İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava sıcaklığı hakkında uyarı yapıldı. Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıkması beklendiği bildirildi. İllere göre beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle; İzmir 36-40, Aydın 37-44, Çanakkale 36-39, Balıkesir 33-40, Manisa ise 37-43 derece.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR?

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32, Manisa-37-43, Aydın 37-44, Balıkesir 33-40.