Meteoroloji'den Ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak? Ordu hava durumu #9748

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak?

ORDU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.