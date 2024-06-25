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Meteoroloji'den Ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak? Ordu hava durumu #9748

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Ordu'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulundu. Ordu'daki hava durumu hakkında bilgi verildi. Bölge halkının ve ziyaretçilerin hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji'den ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak?

ORDU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, 26 Haziran sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, "Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den ordu için sarı uyarı! Ordu'da hava nasıl olacak? Ordu hava durumu

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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