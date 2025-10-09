Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! 9 Ekim bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Sonbaharın etkisini giderek artırdığı Ekim ayının ikinci haftasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken birçok bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak? 9 Ekim Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Detaylar haberimizde...

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor.

Yarın itibarıyla yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevrelerinde yerel olarak kuvvetlenecek. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli dolu yağışı riskine dikkat çekiliyor.

Sıcaklıkların özellikle doğu bölgelerde 4 ila 6 derece kadar düşeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hissedilen sıcaklıkların birkaç gün boyunca düşük kalması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul bugün parçalı çok bulutlu bir havayla güne başladı. Öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Akşam saatlerinde rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Gündüz sıcaklığı: 20°C

Gece sıcaklığı: 14°C

Yağış olasılığı: %60

Yarın ise kentin özellikle Avrupa Yakası'nda kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da hava çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Öğle saatlerinden itibaren yağışın kuvvetlenmesi, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanaklara dönüşmesi bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı: 18°C

Gece sıcaklığı: 9°C

Rüzgar: Güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette

Yarın (10 Ekim) sabah saatlerinde yağışların hafiflemesi ancak soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Akşam saatlerinde rüzgarın kuzeybatı yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı: 25°C

Gece sıcaklığı: 17°C

Rüzgar: Kuzeybatıdan 30-40 km/saat hızında

Yarın kent genelinde yağış beklenmiyor ancak sıcaklıkların 2-3 derece kadar düşmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 6 DERECE DAHA DÜŞECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında düşeceğini duyurdu. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bu durum özellikle sabah ve gece saatlerinde üşütücü soğuklar ve yer yer sis oluşumu riskini artırıyor. Uzmanlar, özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre;

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri,

Doğu Karadeniz kıyıları,

Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri,

Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçeleri,

bugün yerel kuvvetli yağışların etkisine girecek.

Kuvvetli rüzgarlar; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da 40-60 km/saat hızla esecek. Fırtınanın zaman zaman 70 km/saat hızını bulabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji, olası ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi risklere karşı uyarıda bulundu.