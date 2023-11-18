Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan uyarıda vatandaşlardan sel, su baskını, soba zehirlenmesi ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki yağışlara ilişkin "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıklar da 8-10 derece arasında düştü. Yağışlı hava devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon ve Konya'nın yer aldığı 72 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

METEOROLOJİ 72 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 il için turuncu, 31 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 72 il için meteorolojik uyarı yapıldı.





İşte turuncu kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.





İşte sarı kod verilen iller:

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

Kar yağışı beklenen iller:

Bilecik, Bitlis, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Sakarya, Trabzon, Bartın, Karabük, Bingöl, Bolu, Bursa, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kocaeli, Muş, Rize, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Yalova, Düzce.

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Afad'dan yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL PAZAR GÜNÜNE KARLA UYANABİLİR

Hava Forum yaptığı açıklamada, "Balkanlar'dan gelen soğuk hava an itibarıyla İstanbul'a giriş yaptı... Sıcaklıklar hızla düşüyor. Yarın (pazar) sabahı karayelle birlikte mega kentte ilk kar tanelerini görebiliriz. Gelişmeleri takip ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA FIRTINANIN HIZI 110 KİLOMETREYİ BULACAK

Marmara ve Ege bölgesinde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği, beklenen tam fırtınanın hızının ise İstanbul'da saatte 110 km'yi bulacağı bildirildi. Kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor.

VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir. Rüzgar, etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan 49 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), yarın da 105 seferini iptal etti. THY'nin iptal edilen toplam sefer sayısı 154'e ulaştı. Pegasus Hava Yolları'nın ise, 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferi iptal oldu.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN "HAVA OLAYLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde kuvvetli yağış, fırtına, sıcaklık düşüşü gibi hava olaylarının devam etmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum." dedi.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.