Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı! Hangi illerde yağmur var?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 13 ilde beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle "sarı" kodlu uyarı verildi. Hava koşullarındaki bu ani değişiklik, vatandaşlar arasında özellikle hangi illerde yağmurun etkili olacağı ve hava durumunun nasıl seyredeceği konusunda merak uyandırdı. Uzmanlar, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtirken, bölgesel yağışların detayları ve tahminler haberimizin devamında yer alıyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz Bölgesi (Çorum hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, yurdun doğu bölgelerinde güneyli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın yer yer fırtına şiddetine (50-70 km/saat) ulaşabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının ise güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, Adıyaman, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun ve Van gibi illerde kuvvetli rüzgar beklendiği için, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da ise hem kuvvetli rüzgar hem de yağış riskine karşı "sarı" kodlu uyarı yayımlandı. vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da şu an için yağış beklenmiyor. Ancak Adıyaman, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun ve Van gibi illerde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Ayrıca Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da ise hem kuvvetli rüzgar hem de yağış riski nedeniyle "sarı" kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

ANKARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

İstanbul'da olduğu gibi Ankara için de şu an yağmur beklentisi bulunmuyor. Ancak meteorolojik veriler gün içinde değişiklik gösterebileceği için ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması öneriliyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde hava koşullarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Vatandaşların meteoroloji duyurularını takip etmeleri faydalı olacaktır.