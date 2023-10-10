Meteoroloji'den 12 ile uyarı! Lapa lapa kar yağışı geliyor! Kış kapıya dayandı

Meteoroloji'den 12 ile "sarı" kodlu uyarı! Hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı bölgelerinde kar ve karla karışık yağmur geliyor. Soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, 12 il için de gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu...

Meteoroloji'den 12 ile uyarı! Yurdun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur başlayacak. Hava durumu tahminlerine göre gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurttaki son hava durumu ve uyarılar!

12 İLDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Marmara'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURTTA HAVA DURUMU

İstanbul'da gün içerisinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselecek. Gece yarısına doğru sıcaklıkların 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara'da parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklıkların en yüksek 19 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Gaziantep'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava olacak.