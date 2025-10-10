Meteoroloji: 12 ilde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor! Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı bölgeler merak konusu olurken, vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde hava koşullarının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Detaylar ve yağış beklenen illerle ilgili bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR.

Ankara

Çankırı

Sivas

Osmaniye

Hatay

Batman

Diyarbakır

Siirt

Bitlis

Elazığ

Bingöl

Muş

SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derecelik düşüş beklenirken, batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden eseceği, gün içerisinde doğu ve kuzeyden esmeye başlayacağı; hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı bildirildi.

KRİTİK UYARI!

Yetkililer, vatandaşları yıldırım, ani su baskınları, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerinde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyanık olmaya çağırdı. İçişleri Bakanlığı, AFAD koordinasyonunda gerekli önlemlerin alındığını duyururken, halktan resmi uyarıları dikkate almaları ve güncel hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi kanallarından takip etmeleri istendi.