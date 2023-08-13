Gökyüzü severlerin heyecanla beklediği olay Perseid meteor yağmuru başladı. Bu eşsiz doğa olayının ne zaman sona ereceği merak konusu. Meteor yağmuru saat kaça kadar devam edecek? İşte tüm detaylar...

Perseid meteor yağmuru bu gece saatleri itibariyle başladı. Türkiye'den de gözlemlenebilecek meteor yağmuru vatandaşlar ilgiyle takip ediyor. Perseid meteor yağmurunun saat kaça kadar devam edeceğini merak konusu oldu. Saatte yaklaşık 80 göktaşının görüleceği meteor yağmuru olayı ne zaman sona erecek araştırılmaktadır. Peki, Meteor yağmuru saat kaça kadar devam edecek? Perseid meteor yağmuru bitti mi, ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK?

12 Ağustos Cumartesi saat 23.00 itibariyle başlayan Perseid Meteor Yağmuru, 13 Ağustos Pazar günü saat 04.00'e kadar devam edecektir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NERELERDEN GÖZLEMLENEBİLİR?

Perseid meteor yağmuru tüm Türkiye'den gözlemlenebilir. Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar şehir ışıklarının az bulunduğu, binaların olmadığı ve gökyüzünün rahatlıkla görüldüğü mekanları tercih etmeleri gerekmektedir.

METEOR YAĞMURU BİR DAHA NE ZAMAN OLACAK?

Perseid meteor yağmuru yılda bir kez gerçekleşir. Meteor yağmurlarının oluşmasını sağlayan etmenler Temmuz ortasında harekete geçer ve Ağustos ayında zirveye geçerek dünyaya ulaşır.