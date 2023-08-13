Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yörüngesinden geçerken izleyicilere gökyüzünde muhteşem bir gösteri sunar. Ancak, bu olayın kaç yılda bir gerçekleştiği konusunda genel bir merak söz konusudur. Peki, Meteor yağmuru oldu mu? Perseid meteor yağmuru kaç yılda bir olur? İşte detaylar...

Perseid meteor yağmurunun Türkiye'de de görülebileceği haberinin ardından gerçekleşecek doğa olayı heyecanla bekleniyordu. Bu eşsiz doğa olayına canlı olarak tanık olmak isteyen vatandaşlar açık alanlara giderek meteor yağmurunu beklemeye başladılar. Saatte 80 göktaşının düşeceği meteor yağmuru kaç yılda bir gerçekleşiyor merak konusu oldu. Meteor yağmuru oldu mu, bitti mi soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Meteor yağmuru oldu mu? Perseid meteor yağmuru kaç yılda bir olur? Detaylar haberimizde...

METEOR YAĞMURU OLDU MU?

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos Cumartesi saat 23.00 itibariyle başlamıştır. Milyonlarca vatandaşın canlı olarak izlediği meteor yağmuru, 13 Ağustos Pazar saat 04.00'a kadar devam edecektir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU KAÇ YILDA BİR OLUR?

Perseid meteor yağmuru yılda bir kez gerçekleşir. Meteor yağmurlarının oluşmasını sağlayan etmenler Temmuz ortasında harekete geçer ve Ağustos ayında zirveye geçerek dünyaya ulaşır.