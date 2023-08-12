Meteor yağmuru hangi şehirlerde görülecek? METEOR YAĞMURU CANLI İZLE! 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Meteor yağmuru heyecanla bekleniyor. Perseid Meteor yağmuru hangi şehirlerde görülecek merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından meteor yağmurunun detayları araştırılıyor. Peki, Meteor yağmuru hangi şehirlerde görülecek? 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Perseid meteor yağmuru bu gece itibariyle başladı.Büyük ilgi uyandıran meteor yağmurunun nerelerden görülebileceği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Perseid meteor yağmurunun izleneceği mekanlar araştırılmaktadır. Peki, Meteor yağmuru hangi şehirlerde görülecek? 2023 Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Detaylar haberimizde...

METEOR YAĞMURU HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLECEK?

Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos Cumartesi gününü 13 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece gerçekleşecektir. Gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacaktır. Açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşını görmek için şehir ışıklarından uzak yerleri tercih etmelisiniz. Şehir ışıklarının az olduğu, ışık kirliliğinin az olduğu Türkiye'nin her yerinden meteor yağmuru görülebilecektir.