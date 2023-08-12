Son günlerin en çok dikkat çeken konularından bir tanesi de Perseid meteor yağmuru oluyor ve beklenen tarihin gelmesi ile birlikte Meteor yağmuru başladı mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Meteor yağmuru başladı mı? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Meteor yağmuru başladı mı? Sorusu, meteor yağmurunu izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılmakta. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, yaklaşık olarak her 133 yılda bir güneşin etrafında tam bir döngü yapıyor. Bu yıl da döngüsünü tamamlayacak olan bu olay ülkemizden de izlenebilecek. Peki, Meteor yağmuru başladı mı? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?

METEOR YAĞMURU BAŞLADI MI?

Meteor yağmurları 12-13 Ağustos'u birbirine bağlayan gece başlayacak. Havanın kararması ile birlikte meteor yağmuru ışık kirliliğini az olduğu ve olmadığı noktalardan rahatlıkla izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 80 göktaşı görmek mümkün olacak.

Perseid Meteor Yağmuru'nun en iyi izlenebileceği yerler, gökyüzünün en az ışık kirliliği olan bölgelerdir. Işık kirliliği azaldıkça meteorların parlaklığı ve sayısı daha iyi gözlemlenebilir.