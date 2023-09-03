Meteor nereye düştü? SON DURUM Göktaşı mı düştü, nereye düştü?

Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı yeryüzüne düştü. Göktaşının düşme anı saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının parlak bir ışık eşliğinde dünyaya düştüğü görüldü. Bu gelişmenin ardından Meteor nereye düştü? Göktaşı mı düştü, nereye düştü? soruları gündem oldu. Peki, meteor düştü iddiası doğru mu?

Meteor mu düştü? Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı yeryüzüne düştü. Göktaşının düşme anı saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının parlak bir ışık eşliğinde dünyaya düştüğü görüldü. Bu gelişmenin ardından Meteor nereye düştü? Göktaşı mı düştü, nereye düştü? soruları gündem oldu. Peki, meteor düştü iddiası doğru mu? Detaylar...

METEOR MU DÜŞTÜ, NEREYE DÜŞTÜ?

Malatya, Erzurum, Elazığ, Gaziantep ve çevre illerden görülen bir göktaşı düştü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, göktaşının düştüğü esnada gecenin gündüz gibi aydınlandığı görüldü.

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gecenin gündüz gibi aydınlandığı o anlar, güvenlik kameralarınca ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan göktaşına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.