Defans-stoper mevkinde forma giymekte olan 19 yaşındaki Metehan'ın sağlık durumu merak ediliyor ve futbolseverler tarafından Metehan Baltacı sakatlandı mı? Soruları ile birlikte araştırılıyor. Peki, Metehan Baltacı sakatlandı mı? Metehan Baltacı sağlık durumu nasıl? Metehan Baltacı sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle Metehan Baltacı dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Geçirdiği sakatlık nedeniyle futbolseverler tarafından Metehan Baltacı sakatlandı mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Metehan Baltacı sakatlandı mı? Metehan Baltacı sağlık durumu nasıl? Metehan Baltacı sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

METEHAN BALTACI SAKATLANDI MI?

Karşılaşma öncesinde ısınmadan sahaya çıktığı nedeniyle sakatlanan Metehan Baltacı, şu açıklamalarda bulundu.

"Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.