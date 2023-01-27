Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, mevkisi ne? Metehan Baltacı kimdir?
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunpor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kamp kadrosuna almadığı isimler dikkat çekerken daha önce hiç Süper Lig karşılaşmasında forma giymeyen 20 yaşındaki Metehan Baltacı'yı kamp kadrosuna dahil edilmesi de sosyal medyada gündem oldu. Peki, Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, mevkisi ne? Metehan Baltacı kimdir?
Giresunpor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Deplasmanda oynanacak mücadeleye 5 futbolcusunu dahil etmeyen sarı-kırmızılılarda daha önce Süper Lig mücadelesinde forma şansı bulamayan 20 yaşındaki genç yetenek Metehan Baltacı kamp kadrosuna alındı. Metehan Baltacı kaç yaşında, mevkisi ne? Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kimdir?
METEHAN BALTACI KİMDİR?
Doğum tarihi: 3 Kasım 2002
(20yaşında)
İstanbul, Türkiye
Boy: 1,89 m
Mevkisi: Stoper