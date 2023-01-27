Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, mevkisi ne? Metehan Baltacı kimdir?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunpor'la karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kamp kadrosuna almadığı isimler dikkat çekerken daha önce hiç Süper Lig karşılaşmasında forma giymeyen 20 yaşındaki Metehan Baltacı'yı kamp kadrosuna dahil edilmesi de sosyal medyada gündem oldu. Peki, Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, mevkisi ne? Metehan Baltacı kimdir?