Metehan Baltacı kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddiaları, basın toplantıları ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Metehan Baltacı oldu. Metehan Baltacı kaç yaşında, nereli? Metehan Baltacı hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, basın toplantıları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Metehan Baltacı oldu. Kişiler Metehan Baltacı ile ilgili en çok merak edilen sorular Metehan Baltacı kimdir? Metehan Baltacı kaç yaşında, nereli? Metehan Baltacı hangi mevkide oynuyor? oldu. Metehan Baltacı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;

METEHAN BALTACI KİMDİR?

Metehan Baltacı 3 Kasım 2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1,89 boyundaki Metehan, Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir.

METEHAN BALTACI KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?