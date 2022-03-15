Mete Yarar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mete Yarar hayatı ve biyografisi!

SAMSUN (Haberler.com) - Mete Yarar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mete Yararhakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Mete Yararhakkında detaylar...

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 tarihinde Samsun'da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde 16 yıl görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı.

Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

Askerlikten ayrıldıktan sonra, ticaret yapmaya başladı. 2004'ten itibaren Ortadoğu ülkeleri ve özellikle Irak ile ticaret yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara, olası riskler hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

Basın yayın organlarında"güvenlik uzmanı" sıfatıyla köşe yazarlığı ve yorum yapmaktadır.

2015 yılında "60 Yıllık İttifakta Son Gün" başlıklı bir romanı, 2016 yılında da "Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz" başlıklı bir inceleme kitabı yayımlandı.

Mete Yarar

TRT ve Habertürk TV için haberler çekmiş "Şahit Olun" adlı belgeselin yapımına katılıp sunuculuğunu üstlendi.

Bir oğlu olduğu ilk eşinden boşanan Yarar, 10 Temmuz 2018 tarihinde televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile evlendi.[3]

Yazdığı kitaplar

60 Yıllık İttifakta Son Gün

Büyük İhanet

Oyunun Sonu

Darbenin Kayıp Saatleri

Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz

Mesih Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Ceyhun Bozkurt ile birlikte)

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