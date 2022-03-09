Mete Kalkavan neden hakemliği bıraktı? Mete Kalkavan kaç yaşında, nereli? Mete Kalkavan kimdir?

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Fenerbahçe-Trabzonspro maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan neden hakemliği bıraktı? Kararıyla gündeme bomba gibi düşen Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan kaç yaşında, nereli?

METE KALKAVAN HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Fenerbahçe-Trabzonspro maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemligi bırakma kararı aldı. NTV Spor'un haberine göre; Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

LİSTEDE YER ALIYORDU



Mete Kalkavan, MHK'nın dün açıkladığı listede Süper Lig'de sezonun kalanın devam etmesi kararlaştırılan hakemlerin arasında yer alıyordu

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Zorbay Küçük'ü VAR'a Mete Kalkavan çağırmıştı. Bu karar yüzünden Mete Kalkavan ismi Trabzonspor maçı oynandığı günden beri kamuoyunu işgal etti.

METE KALKAVAN KİMDİR?

1979, Samsun doğumlu başarılı hakem Mete Kalkavan, Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Hâlen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

METE KALKAVAN BABASI KİMDİR?

Mete Kalkavan FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve makine mühendisi. Babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır.

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