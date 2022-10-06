Mete Horozoğlu kimdir, kaç yaşında? Mete Horozoğlu ABD'ye mi gitti, nereye taşındı? Mete Horozoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Mete Horozoğlukimdir, kaç yaşında? Mete Horozoğlu ABD'ye mi gitti, nereye taşındı? Mete Horozoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

METE HOROZOĞLU KİMDİR?

Mete Horozoğlu (d. 11 Ekim 1975, Ankara) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.

Ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçen Mete Horozoğlu, Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Yalova'da, liseyi de Karamürsel'de okudu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu olarak tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Türkiye'deki ilk profesyonel üniversite tiyatrosu olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kurdukları Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleştikten sonra birçok televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. 2003-2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'nda ve 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Semaver Kumpanya başta olmak üzere birçok tiyatroda çalıştı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Nefes: Vatan Sağolsun filminde canlandırdığı "Yüzbaşı Mete" rolü ile dikkat çekmiş ve Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Soner Talaşoğlu" karakteri ile popüler olmuştur.

METE HOROZOĞLU ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türkiye'de rol aldığı başarılı dizilerle adını duyuran ve son olarak Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu şu sıralar tiyatro oyunculuğu yapıyor.Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kurusıkı (oyun): Levent Kazak

Cam (oyun): Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya

Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya

Anadolar : Muzaffer İzgü - Çığır Sahnesi Oyuncuları

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Tiyatro Anadolu

Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch - Tiyatro Anadolu

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Tiyatro Anadolu

METE HOROZOĞLU DİZİLERİ

2005 – Yanık Koza

2008 – Kalpsiz Adam

2009 – Hesaplaşma

2009 – Nefes Vatan Sağolsun

2010-2013 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

2010 – Vay Arkadas

2010– Kavşak

2012– Taş Mektep

2012 – Açlığa Doymak

2012 – Kurtuluş Son Durak

2013-2014 – Kayıp

2014 – Benim Adım Gültepe

2015 – Ayrılsak da Beraberiz

2015-2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem