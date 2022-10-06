Mete Horozoğlu kimdir, kaç yaşında? Mete Horozoğlu ABD'ye mi gitti, nereye taşındı? Mete Horozoğlu hayatı ve biyografisi!
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Mete Horozoğlu kimdir, kaç yaşında? Mete Horozoğlu ABD'ye mi gitti, nereye taşındı? Mete Horozoğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Mete Horozoğlukimdir, kaç yaşında? Mete Horozoğlu ABD'ye mi gitti, nereye taşındı? Mete Horozoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Mete Horozoğlu (d. 11 Ekim 1975, Ankara) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu.
Ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçen Mete Horozoğlu, Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokulu Yalova'da, liseyi de Karamürsel'de okudu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu olarak tamamladı.
2001-2003 yılları arasında Türkiye'deki ilk profesyonel üniversite tiyatrosu olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde kurdukları Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleştikten sonra birçok televizyon ve sinema projelerinde yer aldı. 2003-2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'nda ve 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Semaver Kumpanya başta olmak üzere birçok tiyatroda çalıştı.
Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Nefes: Vatan Sağolsun filminde canlandırdığı "Yüzbaşı Mete" rolü ile dikkat çekmiş ve Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki "Soner Talaşoğlu" karakteri ile popüler olmuştur.
Türkiye'de rol aldığı başarılı dizilerle adını duyuran ve son olarak Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu şu sıralar tiyatro oyunculuğu yapıyor.Mete Horozoğlu, bir süredir internet üzerinden çevrimiçi oyunculuk eğitimi veriyor.
Kurusıkı (oyun): Levent Kazak
Cam (oyun): Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya
Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya
Anadolar : Muzaffer İzgü - Çığır Sahnesi Oyuncuları
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch - Tiyatro Anadolu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Tiyatro Anadolu
2005 – Yanık Koza
2008 – Kalpsiz Adam
2009 – Hesaplaşma
2009 – Nefes Vatan Sağolsun
2010-2013 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2010 – Vay Arkadas
2010– Kavşak
2012– Taş Mektep
2012 – Açlığa Doymak
2012 – Kurtuluş Son Durak
2013-2014 – Kayıp
2014 – Benim Adım Gültepe
2015 – Ayrılsak da Beraberiz
2015-2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem