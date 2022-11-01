Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mete Hacıarifoğlu geliyor. Peki, Mete Hacıarifoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mete Hacıarifoğlu hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle birlikte Taha Yücel'in istifasının ardından boşalan RTÜK üyeliğine AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi. Vatandaşlar, Mete Hacıarifoğlu'nun hayatını araştırmaya başladı. Peki, Mete Hacıarifoğlu kimdir? Mete Hacıarifoğlu kaç yaşında, nereli? Mete Hacıarifoğlu biyografisi! Detaylar haberimizde...

METE HACIARİFOĞLU KİMDİR?

Ağustos 1973'te Karabük'te doğdu. 1997 yılında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1996-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında RTÜK'te uzman kadrosunda görevlendirildi. 2009-2013 yılları arasında AB Bakanlığı'nda geçici görevli personel olarak çalıştı. Daha sonra RTÜK'e döndü; 2013'ten bu yana araştırmacı kadrosunda Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yaptı.