Mete Gündoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mete Gündoğan hayatı!

Prof. Dr. Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından Saadet Partisi'nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Mete Gündoğan kimdir? Mete Gündoğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merak edildi. İşte, Mete Gündoğan hayatı!

Mete Gündoğan kimdir? Prof. Dr. Mete Gündoğan, sosyal medya hesabından Saadet Partisi'nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Mete Gündoğan kimdir?Mete Gündoğan nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Merak edildi. İşte, Mete Gündoğan hayatı haberimizde...

METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

Mete Gündoğan, 1963 Balıkesir – Dursunbey doğumludur. İlköğretim ve Lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Lisans çalışmasını bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. Tez aşamasında British Council'den kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti. Cranfield Teknoloji Enstitüsü'nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (1990) çalışmalarını tamamladı.

Doktora'sını (1995) yine İngiltere'de, Cranfield Üniversitesi Endüstri ve Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında yaptı.

Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi (yarı zamanlı), Polis Akademisi (yarı zamanlı) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi'nde çalıştı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Dr.Gündoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma ve Geliştirme Planlaması Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi ve bir müddet de müdür olarak görev aldı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) Bilim ve Teknoloji Sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'nde müşavir görevlerinde bulundu.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20nci Dönem Kamu Diplomasisi Kursunu tamamladı.

Çeşitli sanayi çalışmaları ve tecrübeleri çerçevesinde, Akıncı F-16 Uçak Fabrikası'nda (TAI) Kalite Teminat Sistemleri Başmühendisi olarak çalıştı.

Avrupa Ford Motor Fabrikalarında (Köln-Almanya, Genk-Belçika, Valencia-İspanya, Bordeaux-Fransa ve Dagenham-İngiltere) "Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemi" projesinde mühendis olarak çalıştı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik ve danışmanlık da yapan Dr. Gündoğan, Balkanlarda ve ülkemizde özelleştirmeden alınan birçok fabrikanın devreye alınması projelerini gerçekleştirdi.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Gündoğan İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra kısıtlı derecelerde Felemenkçe, Boşnakça ve Arapça bilmektedir.

Uluslar arası ve ulusal düzeyde birçok yayını bulunan Prof. Dr. Mete Gündoğan'ın akademik ilgi alanları:

Sistem Analizi ve Tasarımı, Üretim Yönetimi Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrolü, Teknoloji Yönetimi, Kalite Teminatı, Toplam Kalite Yönetimi, Bakım / Onarım Planlaması ve Yönetimi, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet Analizleri ve Muhasebesi ve Ekonomi (Mikro ve Makro)'dir.