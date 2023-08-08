Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye gurur yaşatan ülkemizin Milli sporcusu Mete Gazoz'un başarısı gündemde yer almaya devam ediyor. Gazoz, Havalimanı'nda başarısı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasındaki zorluğun dikkat çektiği Gazoz'un rahatsızlığı merak ediliyor. Peki, Mete Gazoz tiki mi var, kekeme mi, hastalığı ne? Mete Gazoz hastalığı nedir, ne hastası? İşte detaylar…

Milli sporcu Mete Gazoz'un okçuluk alanında ülkemize getirdiği başarı çok konuşuldu. Ancak teşekkür videosunda konuşurken zorlanması gündem oldu. Peki, Mete Gazoz tiki mi var, kekeme mi, hastalığı ne? Mete Gazoz hastalığı nedir, ne hastası? İşte detaylar…

METE GAZOZ TİKİ Mİ VAR, KEKEME Mİ, HASTALIĞI NE?

Dünya şampiyonu Mete Gazoz sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. "İyi ki varsınız. bu madalya hepimizin" diyen milli gururumuz herkese teşekkür etti. Gazoz paylaşımında, "Herkese merhaba, bugün dünya şampiyonu oldum. Bana yazan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Herkesin mesajlarına geri dönmeye çalışıyorum. Ama yetişemiyorum, çok fazla mesaj var, çok sağ olun, teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil hepimizin, bütün Türk milletinin. Çok sağ olun, teşekkür ederim destekleriniz için" ifadelerini kullandı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda birbirinden zorlu rakipleri deviren Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu. Şampiyona sonrası duygu ve düşüncelerini röportajda dile getiren Mete Gazoz heyecanını gizleyemedi. Mete Gazoz'un Tourette sendromuna sahip olduğu düşünülüyor.

METE GAZOZ HASTALIĞI NEDİR, NE HASTASI?

Dünya şampiyonu Mete Gazoz, sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. "İyi ki varsınız. Bu madalya hepimizin" diyerek milli gururumuz, herkese teşekkürlerini iletti. Gazoz'un paylaşımında, "Herkese merhaba, bugün dünya şampiyonu oldum. Bana mesaj yazan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mesajlara geri dönmeye çalışıyorum, ancak hepsine yetişemiyorum. Çok fazla mesaj var, çok teşekkür ederim. Bu madalya sadece benim değil, hepimizin, bütün Türk milletinin. Destekleriniz için çok sağolun, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz, şampiyona sonrası röportajda duygularını paylaştı. Heyecanını gizlemeyen Gazoz'un, Tourette sendromuna sahip olduğu düşünülüyor.

TOURETTE SENDROMU NEDİR?

Tourette sendromu, sinir sistemi kaynaklı nörolojik bir bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu devam eden bir durumdur. Bu sendromun en belirgin özelliği, tikler adı verilen istemsiz ve tekrarlayıcı hareketler veya seslerdir. Tikler, kişinin iradesi dışında ortaya çıkar ve kontrol edilemez.

Tourette sendromunun belirtileri genellikle çocukluk döneminde, genellikle 5 ila 10 yaşları arasında başlar. Tikler, basit veya karmaşık olabilir. Basit tikler, göz kırpma, burun sızlatma, öksürme gibi basit hareketler veya boğuk sesler içerebilirken, karmaşık tikler daha karmaşık hareketler veya cümleler şeklinde olabilir.

Tourette sendromunun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin ve beyin kimyasındaki dengesizliklerin etkili olduğu düşünülmektedir. Tedavisi, semptomların şiddetini azaltmaya yönelik ve genellikle psikoterapi, ilaçlar veya bir kombinasyonuyla gerçekleştirilir. Tourette sendromu olan bireylerin yaşamlarını normal şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak için erken tanı ve uygun tedavi önemlidir.