Metaverse'in yeraltı şehri ZionTopia, Metaverse nedir?

Metaverse, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla üç boyutlu sanal ortamları destekleyen, internetin varsayımsal bir yinelemesidir.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadetmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri merkeziyetsiz para piyasasında işlem görmektedir. Bu açıdan Metaverse, internetin geleceği olarak görülmektedir.

Neden ZionTopia Metaverse?

ZionTopia Metaverse bütün Dünya insanları için tasarlanan ve orta ölçekli bir şehir boyutunda olan dijital bir evrendir.

Yeraltı şehri konseptinde tasarlanan ZionTopia Metaverse'de her biri 21 kattan oluşan 67 Blok bulunmaktadır. Her seviyede farklı alanlar ve konseptler sizi karşılamaktadır. Kendi avatarlarınızla eğlenmenize, öğrenmenize, para kazanmanıza, mağaza satın almanıza, mağaza kiralamanıza, reklam geliri elde etmenize olanak sağlamaktadır.

ZionTopia Metaverse evreninde elde edilen

Büyük çoğunluğu Avrupa'da hizmete devam eden ZionTopia Metaverse geliştiricileri dağıtık bir sistem üzerinden her gün bu evreni inşa etmektedir. Bu ayrıcalığı ile ZionTopia Metaverse henüz geliştirme aşamasındayken bile farklı fikirlere ev sahipliği yapmıştır.

Metaverse Neden Geleceğin ve Bugünün Dünyası?

2000'li yıllar ile birlikte tüm dünya üst düzey teknolojik bir döneme girmiştir. Artık teknolojik gelişmeler her yıl olmaktadır. İnsanlara, bilgisayarları ve cep telefonları ile yaptığı faaliyetler artık yetmemektedir.

Üç Boyutlu dijital dünyaların sayısı her gün artmakta ve bu dünyaların kullanıcı kitlesi dünya çapında insanları bir araya getirmektedir. Dijital Dünyaların oluşturduğu ekonomiler gittikçe büyümekte ve sektörü ileri taşımaktadır.

Yakın zamanda evinizde otururken taktığınız VR gözlüğü ile ZionTopia Metaverse evrenine girebilirsiniz, arkadaşlarınızla eğlenebilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Hatta gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan vize dahi alabilirsiniz.

Carlingen, sizi ZionTopia Metaverse evreninde mağaza sahibi yapmaktadır. ZionTopia Metaverse evreninde mağaza sahibi olmanız bugününüzü ve geleceğinizi garanti altına alacaktır.

Verdiğiniz para, Carlingen ile ZionTopia Metaverse evreninde mağaza ve yatırıma dönüşür. Böylelikle gelecekte, milyonlarca dolarlık değere ulaşacak bir Metaverse gayrimenkulüne sahip olabilirsiniz.

ZionTopia her zaman hayalini kurduğunuz yerde olmanızı sağlamaktadır. Ekip olarak bütün çalışmalarımızda sizi düşündük ve sizin için tasarladık. Evreninin her köşesini ZionTopia Metaverse ile keşfedebileceksiniz.

Sahip olduğunuz Carlingen NFT mağazalarınızın zamanla değeri artarken siz de bu evrenin tadını çıkaracaksınız.

Sizleri de en kısa zamanda aramızda görmek isteriz. Her detayını sizin için düşündüğümüz ZionTopia Metaverse evreninde görüşmek üzere!