Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir?

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METAVERSE NEDİR?

Metaverse veya Türkçe tabiriyle sanalevren, geleneksel kişisel bilgisayarların yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 boyutlu sanal ortamları destekleyen, İnternet'in varsayımsal bir yinelemesidir. Metaverse, bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlamaktadır. Metaverse'ü iletişim perspektifinden yeni bir gerçeklik, anlam dünyası ve iş birliği fırsatları sunan; kültürel, entelektüel ve ekonomik üretim için alt yapı ve etkileşim olanakları tanıyan; farklı gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre bir biçimde kullanıldığı; siber toplumsal bir düzlem şeklinde tanımlamak mümkündür.

Bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarının başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 milyar dolara alan Facebook gelmektedir. Nitekim Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli yazılım şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge yatırımları yapmaktadır.

METAVERSE GELİŞİMİ

Metaverse kavramı ilk kez Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımladığı bilimkurgu romanı Snow Crash'de ortaya çıkmıştır. Metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir. Nitekim metaverse kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Özellikle Facebook'un konuya ilgi duymaya başlamasıyla kavram daha da ön plana çıkmıştır. Nitekim elinde büyük bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine sahiptir. Bu da yapay zekâ temelli bir yapay dünyanın, insanların bireysel sınırlarını tehdit edeceği endişesini doğurmuştur.

Metaverse, sanal bir kamusal alan oluşturmayı vadetmektedir. Bu kamusal alanın sanal para birimleri bugün hâlihazırda kripto para piyasasında işlem görmektedir. Bu açıdan kavram internetin geleceği olarak görülmektedir. Metaverse adı verilen bu yapay evrene ilk giriş yapan şehir ise Seul kentidir.

Bu teknoloji yeterince geliştiği takdirde, insanlar edindikleri sanal gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman geçirme gibi pek çok eylemi fiziksel bir çaba harcamaksızın yapma fırsatına erişecektir. Hatta 2020 yılında ünlü rap sanatçısı Travis Scott Fortnite platformu içerisinde metaverse ortamında sanal bir konser düzenlemiştir.

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR 2022?

Metaverse'den arsa satın almak için ilk olarak metamask cüzdanına sahip olmalısınız. Ardından sanal arsa satın almak istediğiniz platforma üye olmalısınız. Şuanda birçok Metaverse platformu mevcuttur. Sizlere bazılarını paylaşalım.

Metraverse arsa satın alınabilecek platformlar:

- OVR

- Sandbox

- Axie Infinity

- Blocktopıa

- Genesis City

- Lunacia

- Decentraland

- MatrixWorld Land Sale

- nextearth. io

- Dvision Network

- myneighboralice

Bu platformlardan birine girerek Metaverse sanal arsa satın alabilirsiniz.

Ek olarak arsa satın alabilmeniz için Metaverse coinlerine ihtiyacınız olacaktır.

METAVERSE ARSA COİNLERİ NELERDİR?

Metaverse arsa satın almak için gerekli coinler şöyle:

- The Sandbox (SAND)

- Decentraland (MANA)

- SLP

- ILV

- TVK

- HIGH

- GHST

- My Neighbor Alice (ALICE)

- Axie Infinity (AX)

- DAR

- PYR

Bu coinler ile sanal arsa satın alabilirsiniz.

METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADARDIR?

Metaverse dünyasında arsa fiyatları git gide yükseliyor. Şuanlık ortalama arsa fiyatları aşağıdaki gibidir:

Küçük arsalar : 1-100 dolar arası

1-100 dolar arası Merkeze yakın küçük arsalar : 100-1000 dolar arası

100-1000 dolar arası Orta boyutlu arsalar : 10000-50000 dolar arası

10000-50000 dolar arası Büyük ve merkeze yakın arsalar : 200 bin dolar üzeri

Metaverse'de ortalama arsa fiyatları bu şekildedir.

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