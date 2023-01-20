Metaverse alanında uzman olan Emre Özdemir'e Metaverse'in geleceğini sorduk;

Emre Özdemir daha önce de ismini TV8'e verdiği röportajdan biliyoruz, bu alanda türkiye'nin ve dünyanın öncü geliştirici şirketlerinden olan ZionTopia Metaverse ekibinin bir parçası olarak geliştirmelere devam etmekte.

Emre Özdemir Bey'e Metaverse'in geleceğini ve bizleri neler beklediğini sorduk;

Emre bey sözleri şu şekilde oldu;

Teknoloji sürekli gelişen ve değişen bir yapıdır.

İnsanların ihtiyaçları değiştikçe bu konuda teknolojinin bo ihtiyaçlara göre de değiştiği aşikardır.

Geçmişte kameralı telefonlar yoktu hayatımızda ve kamera ile çevremizi çekmemize imkan yoktu.Çektiğimiz resimleri paylaşabileceğimiz bir sosyal mecralar yoktu.

Fakat insanlar günümüzde her anını paylaşabildiği akıllı telefonlar ellerinden adeta hiç düşmüyor. Cebinizdeki akıllı cihazları düşünün, onlardan 1 dk ayrılabiliyor musunuz ?

Metaverse konusuna gelecek olursak bu da insan ihtiyaçlarından doğan, web3 ile birlikte hayatımızı farklı bir evreye getirecek olan teknolojik bir değişim ve gelişimdir.

Meta evrenlerde insanlar günümüzde yapamadıkları bir çok etkinliği ve hayal ettiklerini yapabilir hale gelecekler. Bu konuda bizlerin de çalışmaları devam etmekte.

Günümüzde bu teknoloji insanlar bazında henüz çok daha yeni, bir çok kişi için metaverse'in bir anlamı yok. Aynı yıllar önce akıllı telefonlar ilk çıktığı zaman bir çok insanın fikri olmadığı gibi. Şunu unutmayın ki teknoloji ihtiyaçtan doğar ve yeni teknolojiler farklı bakış açılarını da beraberinde getirir. Koronavirüsün de yayılması ile beraber insanlar eve kapandı ve farklı arayış içine girdiler, farklı lokasyonda olan insanların birbiri iletişimlerini görüntülü stream uygulamaları tamamladı, fakat insanları bu ne derece tatmin etti, istediklerini elde edemediler çünkü aynı evin içinde ki insanların aradıkları macera,aksiyon ve o can sıkıntısını bir web2 teknolojisi ile çözemezsiniz, onlara daha gerçeğe yakın ve üst düzey bir teknoloji gerekli, bunu da web3 ile blockchain de destek alarak metaverse dünyasıdır.

Metaverse tek bir evren değildir, bir teknolojik gelişmedir.

Herkese ait bir metaverse olabilir, tabi bunun için ciddi bir ekip ve bilgi donanımı gereklidir.

İçinde bulunduğum ekipte 240 yazılımcı şuan bu geliştirmeleri gerçekleştiriyoruz.

Sadece yazılımcı değil iç mimar grafiker ve bir çok alanda kendi alanlarında uzman kişiler bulunmakta. Genel olarak çalışmalarımız remote ve bir çok ülkenin vatandaşlarının karışımı bir ar-ge ekibimiz bulunmakta.

Diğer metaverse projelerinden farklı olarak neler sunuyorsunuz Emre bey ?

Daha önce de bahsettiğim gibi bu bir ekip işi, ekip ne kadar çok bilgili ve bu konuda ilgili olursa projenizde o kadar yukarılara çıkacaktır. Ekibimizin bu alanda çok güçlü ve donanımlı olduğunu söyleyebilirim. Ben türkiye Müdürü olarak görev yapmaktayım, fakat ispanya, italya,amerikada ve bazı avrupa ülkelerinde de geliştiricilerimiz bulunmakta. Metaverse bildiğiniz üzere VR gözlük üzerine inşa edilmekte. Şuanda kendi VR gözlük projemize başlamış bulunmaktayız, güney koregözlük üretiminde referans aldığımız ülke diyebilirim. Parçaları ve mentör olarak güney koreli geliştirici baz alıyoruz, bir çoğunu kendimiz tasarlamak zorunda da kaldığımız oluyor, fakat şunu diyebilirim ki. İleride lens boyutuna indirebilir gözlüklerin çıkacağını 2-3 yıl içinde düşünüyorum.Mevcutta kullandığımız bilgisayarların ve monitörlerin bir korneaya yerleştirilen lens sayesinde kontrol edilebileceğini ne kadar mümkün olduğunu biliyorum.

Ekibimiz olarak aynı zamanda EMG gibi insan zihin dalgalarını anlayan ve insan vücut sinyallerini anlamlı hale getiren yazılımlar üzerinde de aktif olarak çalışmaktayız.