TRT 1 dizisi Metamorfoz, eski zamanlarda geçmektedir ve Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli olayları ele almaktadır. Peki, Metamorfoz Teoman kim, gerçek adı ne?

Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli gelişmeleri anlatan Metamorfoz Kırılma dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metamorfoz Teoman kim, gerçek adı ne?

METAMORFOZ KIRILMA KONUSU NE?

Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.

METAMORFOZ TEOMAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Metamorfoz Teoman karakterini Can Nergis canlandırıyor.

CAN NERGİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Mayıs 1985 (38 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye

27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmış, Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapatmıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014-2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.

METAMORFOZ KIRILMA OYUNCULARI

Can Nergis / Teoman Bayramlı

Ahmet Tansu Tasanlar /Mete Fırat

Emel Dede / Funda Karatepe

Ahmet Varlı

Ali Buhara Mete / Bülent Sahin

Faik Ergin / Levon Bezciyan

Burcu Altın 7 Filiz Dogğn

Safa Tabur / Oruç Altındağ

Egemen Yavuz / Nusret Dogan

Ercan Özdal / Zekeriya Suvarioğlu

Ferhat Yılmaz / Kerem Yalçın

Ayse Tunaboylu / Asuman Bayramli

Okan Selvi/ Yaşlı Ceyhun Yıldırım

Gürhan Elmalıoğlu / James Buxton

Mutlu Güney / Hüseyin Bayramlı

Mus'ab Dogan / Ceyhun Yıldırım

Gürkan Güzeyhuz / Ulas Dağcı

Esin Kaya / Ulrike