Metamorfoz Teoman kim, gerçek adı ne?
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TRT 1 dizisi Metamorfoz, eski zamanlarda geçmektedir ve Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli olayları ele almaktadır. Peki, Metamorfoz Teoman kim, gerçek adı ne?
Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli gelişmeleri anlatan Metamorfoz Kırılma dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metamorfoz Teoman kim, gerçek adı ne?
Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.
Metamorfoz Teoman karakterini Can Nergis canlandırıyor.
Doğum tarihi: 27 Mayıs 1985 (38 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye
27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmış, Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapatmıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014-2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.
Can Nergis / Teoman Bayramlı
Ahmet Tansu Tasanlar /Mete Fırat
Emel Dede / Funda Karatepe
Ahmet Varlı
Ali Buhara Mete / Bülent Sahin
Faik Ergin / Levon Bezciyan
Burcu Altın 7 Filiz Dogğn
Safa Tabur / Oruç Altındağ
Egemen Yavuz / Nusret Dogan
Ercan Özdal / Zekeriya Suvarioğlu
Ferhat Yılmaz / Kerem Yalçın
Ayse Tunaboylu / Asuman Bayramli
Okan Selvi/ Yaşlı Ceyhun Yıldırım
Gürhan Elmalıoğlu / James Buxton
Mutlu Güney / Hüseyin Bayramlı
Mus'ab Dogan / Ceyhun Yıldırım
Gürkan Güzeyhuz / Ulas Dağcı
Esin Kaya / Ulrike