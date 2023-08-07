Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu!
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TRT 1 dizisi Metamorfoz, eski zamanlarda geçmektedir ve Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli olayları ele almaktadır. Peki, Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu ne?
Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli gelişmeleri anlatan Metamorfoz Kırılma dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu ne? İşte, detaylar…
METAMORFOZ KIRILMA KONUSU NE?
Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.
METAMORFOZ KIRILMA OYUNCULARI
Can Nergis / Teoman Bayramlı
Ahmet Tansu Tasanlar /Mete Fırat
Emel Dede / Funda Karatepe
Ahmet Varlı
Ali Buhara Mete / Bülent Sahin
Faik Ergin / Levon Bezciyan
Burcu Altın 7 Filiz Dogğn
Safa Tabur / Oruç Altındağ
Egemen Yavuz / Nusret Dogan
Ercan Özdal / Zekeriya Suvarioğlu
Ferhat Yılmaz / Kerem Yalçın
Ayse Tunaboylu / Asuman Bayramli
Okan Selvi/ Yaşlı Ceyhun Yıldırım
Gürhan Elmalıoğlu / James Buxton
Mutlu Güney / Hüseyin Bayramlı
Mus'ab Dogan / Ceyhun Yıldırım
Gürkan Güzeyhuz / Ulas Dağcı
Esin Kaya / Ulrike