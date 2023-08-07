Üye Girişi
Haberler

Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu!

Gündem Haberleri

TRT 1 dizisi Metamorfoz, eski zamanlarda geçmektedir ve Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli olayları ele almaktadır. Peki, Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu ne?

Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli gelişmeleri anlatan Metamorfoz Kırılma dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Metamorfoz oyuncuları kim? Metamorfoz oyuncu kadrosu ne? İşte, detaylar…

METAMORFOZ KIRILMA KONUSU NE?

Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.

METAMORFOZ KIRILMA OYUNCULARI

Can Nergis / Teoman Bayramlı

Ahmet Tansu Tasanlar /Mete Fırat

Emel Dede / Funda Karatepe

Ahmet Varlı

Ali Buhara Mete / Bülent Sahin

Faik Ergin / Levon Bezciyan

Burcu Altın 7 Filiz Dogğn

Safa Tabur / Oruç Altındağ

Egemen Yavuz / Nusret Dogan

Ercan Özdal / Zekeriya Suvarioğlu

Ferhat Yılmaz / Kerem Yalçın

Ayse Tunaboylu / Asuman Bayramli

Okan Selvi/ Yaşlı Ceyhun Yıldırım

Gürhan Elmalıoğlu / James Buxton

Mutlu Güney / Hüseyin Bayramlı

Mus'ab Dogan / Ceyhun Yıldırım

Gürkan Güzeyhuz / Ulas Dağcı

Esin Kaya / Ulrike

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Metamorfoz Kırılma Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title