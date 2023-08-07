TRT 1 dizisi Metamorfoz, eski zamanlarda geçmektedir ve Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli olayları ele almaktadır. Peki, Metamorfoz nerede çekildi? Metamorfoz Kırılma dizi seti nerede?

Teoman Bayramlı'nın hayatındaki önemli gelişmeleri anlatan Metamorfoz Kırılma dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Metamorfoz Kırılma dizi seti nerede? Metamorfoz nerede çekildi?

METAMORFOZ KIRILMA KONUSU NE?

Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür.

METAMORFOZ KIRILMA OYUNCULARI



Can Nergis / Teoman Bayramlı

Ahmet Tansu Tasanlar /Mete Fırat

Emel Dede / Funda Karatepe

Ahmet Varlı

Ali Buhara Mete / Bülent Sahin

Faik Ergin / Levon Bezciyan

Burcu Altın 7 Filiz Dogğn

Safa Tabur / Oruç Altındağ

Egemen Yavuz / Nusret Dogan

Ercan Özdal / Zekeriya Suvarioğlu

Ferhat Yılmaz / Kerem Yalçın

Ayse Tunaboylu / Asuman Bayramli

Okan Selvi/ Yaşlı Ceyhun Yıldırım

Gürhan Elmalıoğlu / James Buxton

Mutlu Güney / Hüseyin Bayramlı

Mus'ab Dogan / Ceyhun Yıldırım

Gürkan Güzeyhuz / Ulas Dağcı

Esin Kaya / Ulrike

METAMORFOZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Metamorfoz çekim yerleri henüz açıklanmadı.