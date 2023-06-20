Metamorfoz dizisi konusu nedir, neyi anlatıyor? TRT Tabii dizisi Metamorfoz oyuncuları kimler, nereden izlenir?

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METAMORFOZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1980'li yıllar… Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı; babasının ölümünün akabinde şirketin başına geçer. Hayatında büyük bir kırılma gerçekleşen Teoman bu noktadan itibaren tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür…

METAMORFOZ OYUNCULARI KİMLER?

Can Nergis

Tansu Taşanlar

Emel Dede

Ahmet Varlı

Musab Doğan

Mutlu Güney

Ayşe Tunaboylu

Egemen Yavuz

Burcu Altın Deprem

METAMORFOZ DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

TRT'nin yeni dijital platformu olan TABİİ uygulaması dizi ve filmlerin yeni adresi oldu. Metamorfoz dizisi TABİİ uygulamasında yayınlanıyor.