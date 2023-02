Metallica depremzedeler için ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü isimler ise Türkiye'de yaşanan deprem felaketine sessiz kalmadı. Metallica depremzedeler için ne kadar bağış yaptı gündeme geliyor. Metallica depremzedeler için ne kadar bağış yaptı? Detaylar haberimizdedir…

METALLICA DEPREMZEDELER İÇİN NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Heavy metal grubu Metallica, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 250 bin dolar bağış yaptı. Dünyaca ünlü Heavy metal grubu Metallica, kendi yardım kuruluşları All Within My Hands aracılığıyla, deprem bölgesinde faaliyet gösteren Direct Relief ve World Central Kitchen'a 125'er bin dolar bağış yapıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi.