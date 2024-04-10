MetalCore, Immutable zkEVM Üzerinde İkinci Kapalı Beta Sürecine Başlıyor

Blockchain teknolojisi oyun dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. MetalCore, bu alandaki en yeni ve iddialı projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Web3 Oyun Dünyası MetalCore ile Genişliyor

Web3 tabanlı açık dünya atış oyunu MetalCore, Immutable zkEVM Blockchain ağı üzerinde oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Platformda oynanabilir ilk oyun olma özelliğini taşıyan MetalCore, 9-22 Nisan tarihleri arasında ikinci kapalı beta sürecine girecek. Oyuncu sayısının sınırlı olacağı bu dönemden sonra projenin, 2024 yılının sonuna doğru açık beta sürecine geçmesi planlanıyor. Oyun, PC kullanıcıları için Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Studio 369 CEO'su Matt Candler, ilk kapalı beta sürecinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Candler, en aktif oyuncunun 800'den fazla görevi tamamlayarak 13.000'den fazla düşman alt ettiğini belirtti. Ayrıca MetalCore evrenine yeni katılan oyuncuların yüzde 40'ından fazlasının Web3 oyun dünyasına ilk adımını attığını da ekledi.

MetalCore, uzayda farklı grupların kaynaklar için mücadele ettiği ücretsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, çeşitli gruplardan birine katılarak diğer oyuncularla veya çevreyle savaşabiliyor. Oyunun temelini oluşturan kripto para birimi MCG ile NFT'ler kazanılabiliyor. Ayrıca oyunda sosyal görevler ve lonca sistemine katılım yoluyla elde edilen "Marks" adında bir diğer para birimi de mevcut.

Immutable zkEVM, Immutable X ile karıştırılmamalı. Her iki platform da Immutable tarafından geliştirilmiş olsa da Immutable zkEVM Polygon destekli bir EVM ZK-rollup sağlarken, Immutable X Starkware tarafından destekleniyor ve akıllı sözleşmeleri barındırmıyor. Immutable X 2021 Nisan'ında, Immutable zkEVM ise 2024 Ocak'ta erken erişimle kullanıma sunuldu.

Son raporlara göre Studio 369, Mart 2024'te Delphi Digital, Bitkraft Ventures, Sanctor Capital ve Spartan Group'tan 5 milyon dolarlık bir fon topladı.