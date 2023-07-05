Meta Verified Türkiye'de kullanıma açıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Meta Verified'in detayları araştırılmaktadır. Peki, Meta Verified Türkiye'ye ne zaman gelecek? Meta Verified kaç TL? Meta Verified ücretli mi, ne kadar? İşte detaylar...

Meta, kullanıcıların hesaplarını doğrulamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma açtı. Meta Verified Türkiye'ye ne zaman gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Meta Verified ücretli mi, ücreti ne kadar olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Meta Verified'in Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı araştırılmaktadır. Peki, Meta Verified Türkiye'ye ne zaman gelecek? Meta Verified kaç TL? Meta Verified ücretli mi, ne kadar? Detaylar haberimizde...

META VERİFİED NEDİR?

Meta, sosyal medya platformu Facebook'un yeni adı olarak duyuruldu. Bu değişiklikle birlikte Facebook'un sahibi olan Meta Platforms Inc. şirketi, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün işaretini verdi. Meta verified, web sitelerinin doğrulama sürecini tamamladığını gösteren bir etiket veya işaretidir. Bu işaret, web sitesinin güvenilir olduğunu ve gerçek bir kuruluşa ait olduğunu belirtir.

META VERİFİED TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Meta, kullanıcıların hesaplarını doğrulamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma açtı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, hesaplarını doğrulayarak daha güvenli bir deneyim yaşayabilirler.