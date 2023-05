Met Gala nedir? 2023 Met Gala ne zaman?

Magazin haberlerini takip eden vatandaşların son günlerde en çok merak ettiği konulardan biri de MET Gala'nın ne olduğu oldu. Peki, Met Gala nedir, Met Gala nerede, ne zaman yapılıyor?

MET GALA NEDİR, NE ZAMAN YAPILIYOR?

Costume Institute Gala (veya Costume Institute Ball), bilinen adıyla Met Gala veya Met Ball, Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası. Ayrıca her yıl düzenlenen defilenin açılışı yerine geçmektedir. 2013'te dokuz milyon dolar para toplayan gala, New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

2023 MET GALA NE ZAMAN?