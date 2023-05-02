Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan MET Gala 2023 kimler var ve MET Gala nerede yapıldığı merak ediliyor. Birbirinden farklı dünyaca ünlü ismin yer aldığı MET Gala 2023 kimler var, hangi ünlü isimler katıldı ve MET Gala nerede yapılıyor soruları gündeme geliyor. Peki, MET Gala 2023 kimler var? MET Gala nerede yapılıyor?

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan MET Gala, bu yıl kimlerin katıldığı merak ediliyor. MET Gala 2023 kimler var ve MET Gala nerede yapılıyor soruları gündeme geliyor. MET Gala 2023 kimler var? MET Gala nerede yapılıyor? Detaylar haberimizdedir…

MET GALA 2023 KİMLER VAR?

Modanın en büyük gecelerinden biri sayılan, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin her yıl düzenlediği MET Gala'da ünlüler bu yıl da "abartılı" ve dikkat çekici kostümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. İşte geceden manzaralar. Bu yıl en çok dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Rihanna oldu. Seçtiği kostümle Vogue'un Çin editörü Margaret Zhang ile pişti olan Olivia Wilde, Lagerfeld'in tüm mirasını bıraktığı kedisinin kılığına giren Jared Leto vardı. Kendall Jenner'ın cesur seçimi ise kırmızıya halıya damga vurdu.

MET GALA NEREDE YAPILIYOR?

Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan, MET Gala, bu yıl efsane tasarımcı Karl Lagerfeld'a saygı duruşu teması ile gerçekleşti.