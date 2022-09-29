Star TV'de sabah haberlerini sunan Mesut Yar neden yok? sorusu araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci ve televizyoncu olan Mesut Yar'ın Star TV sabah haberlerinde neden olmadığı merak konusu oldu. Peki, Mesut Yar neden yok? Mesut Yar ayrıldı mı? Mesut Yar ile Bugün neden yok?

Mesut Yar neden yok? Televizyon ekranlarının en deneyimli ve güler yüzlü sunucularından olan Mesut Yar, hazırlayıp sunduğu ' Mesut Yar'la Bugün' ile yeni sezonda da habere ve hayata tebessüm dolu bakış açısı getirmeye devam ediyor. 20 Ağustos 2021 tarihinden beri Star TV'de sabah haberlerini sunan Mesut Yar neden yok? sorusu merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci ve televizyoncu olan Mesut Yar'ın Star TV sabah haberlerinde neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Mesut Yar neden yok? Mesut Yar ayrıldı mı? Mesut Yar ile Bugün neden yok? Detaylar haberimizde...

MESUT YAR NEDEN YOK?

Gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sabah haberlerini neden sunamadığını açıkladı. Mesut Yar, "Günaydın; bugün ses kısıklığı nedeniyle program yapamıyorum ama içimden bir ses kocaman bir GÜNAYDIN diyor" ifadelerini kullandı.

MESUT YAR İLE BUGÜN NEDEN YOK?

Mesut Yar neden yok? sorusu araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın; bugün ses kısıklığı nedeniyle program yapamıyorum ama içimden bir ses kocaman bir GÜNAYDIN diyor" ifadelerini kullandı.