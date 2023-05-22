Gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Vatandaşlar Mesut Yar hakkında, Mesut Yar kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, nerede çalışıyor? merak etti. İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mesut Yar geliyor. Peki, Mesut Yar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mesut Yar'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar (d. 18 Nisan 1967, İstanbul), Türk gazeteci ve televizyon sunucusu.

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.

Çeşitli hikâye, şiir ve röportaj kitapları yayımlanan Yar'ın hâlen Posta gazetesinde televizyon eleştirmenliği yaptığı Televizyon Hastası başlıklı bir köşesi bulunmaktadır. 2011 yılında CNN TÜRK'te başladığı Burada Laf Çok programı 2016 yılında Kanal D'ye transfer olmuştur. Mesut Yar, güncel olarak Star TV ve NTV'de Mesut Yar ile Bugün başlıklı programı sunmaktadır.

Gazeteci ve televizyon sunucusu Mesut Yar, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Küçük yaşta babasını kaybettiğini ve bir dönem yalnız olduğu için psikolojik tedavi aldığını söyleyen Yar, geçmişte meyhanede kasiyerlik ve müzisyenlik yaptığını söyledi. Meslek hayatının nasıl başladığını anlatan ünlü sunucu, oğluyla aralarının açık olduğunu ve iyi bir baba olmadığını itiraf etti.