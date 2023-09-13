Sabah kuşağının sevilen ismi Mesut Yar'ı Star Tv ekranlarında göremeyen izleyiciler, Mesut Yar hangi kanalda? Sorusunu araştırmakta. Sabah kuşağının sevilen isminin başka bir kanala geçip geçmediği araştırılıyor. Peki, Mesut Yar hangi kanalda? Mesut Yar neden yok, kanal mı değiştirdi? Mesut Yar yeni programı hangi kanalda?

Mesut Yar hangi kanalda? Sorusu, birçok izleyiciyi tarafından merak edilmekte. Star Tv ekranlarında sabah kuşağında yaptığı programlar ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ismin şu an hangi kanalda program yaptığı merak ediliyor. Peki, Mesut Yar hangi kanalda? Mesut Yar neden yok, kanal mı değiştirdi? Mesut Yar yeni programı hangi kanalda? İşte Mesut Yar'ın yeni program yapmakta olduğu kanal!

MESUT YAR HANGİ KANALDA?

Star TV ve NTV'de sabah kuşağında sabah haberlerini sunmakta olan Gazeteci Mesut Yar, kariyerine Sözcü TV ekranlarında devam edecek. Daha öncesinde Star Tv ve NTV kanallarında "Mesut Yar ile Bugün" programını sunan başarılı gazeteci artık izleyicileri ile birlikte artık Sözcü Tv ekranlarında buluşacak.

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar, İstanbul Üniversitesi'nin Protohistorya ve Ön Asya arkeolojisi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede müzecilik konusunda ihtisas yaptı. 1985 yılında gazetecilik mesleğine stajyer muhabir olarak başlayan Yar, sırasıyla Hürriyet, Sabah, Posta gibi gazetelerde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı.

1994 yılında kurucuları arasında olduğu Kanal E'de By Night başlığıyla bir talk show hazırlayan Yar, bundan sonraki kariyerine televizyon öznesinde devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine5 ve atv gibi ulusal kanallarda yapımcılık, sunuculuk ve spikerlik görevlerinde bulundu. Sabah-Atv Grubuna bağlı Kanal 1, atv Avrupa ve TürkÇ TV gibi kanallarda genel müdürlük yapan Mesut Yar, mesleğine paralel olarak edebiyatla da ilgilendi.