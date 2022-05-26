Mesut Urgancılar kimdir? Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MESUT URGANCILAR KİMDİR?

1967 yılında Bursa'da dünyaya geldi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü mezunu olan Urgancılar, uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mesut Urgancılar, Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürüyor.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİNDE YER ALMAYACAK

Beşiktaş'ta 29 Mayıs günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Genel sekreter Mesut Urgancılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin listesinde yer almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte Mesut Urgancılar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"BJK'de, Feda döneminde Genel Sekreter, Cefa dönemi olarak adlandırdığım son 2,5 yılda da Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptım. Son 2,5 yılda (çoğu anlatılamasa da) BJK menfaatleri için birçok doğru iş yaptığımız kanaatindeyim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunların gerçekleşmesini sağlayan Başkanımıza ve tüm destek verenlere müteşekkirim. Tecrübenin yükü ağırdır. Geleceği ayırt etmek için yeterli izan ve belleğe sahip olduğumu düşünüyorum.

Futbolun planlaması ve mali disiplin ile Beşiktaş aidiyeti ve iletişim gibi yanlışlık yapılınca tarifsiz kayıplara yol açabilecek temel alanlara ve kurumsallaşma, liyakat gibi olmazsa olmazlara dair (yeni ve daha fazla) fikir ayrılığına gerek olmadığına inanıyorum. Bu nedenle yeni dönemde görev almak istemediğimi Başkanımıza birkaç kez ilettim ve nihayet dün akşam mutabık kaldık. Başkanımıza ve 29 Mayıs sonrasındaki BJK YK'na peşinen başarılar dilerim. Umarım tüm zorluklar geride kalmıştır. Yeni BJK YK'dan en önemli beklentim, ülke sporu için bir ilk olan ve çok emek verdiğim, 2009 - 2019 yılları arasındaki işlemlere dair KPMG tarafından hazırlanan özel amaçlı inceleme raporu ile ilgili başlatılmış olan hukuki sürecin sekteye uğratılmamasıdır. Allah BJK'i, BJK'e ihtiyacı olanlardan ve BJK'i sosyal ve ekonomik anlamda kendi sınıf atlama çabalarına alet etmek isteyenlerden korusun…Sağlıcakla…"

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