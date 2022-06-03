Mesut Özil neden kadro dışı kaldı? Mesut Özil neden oynamıyor? Mesut Özil neden kadroda yok? - Haberler

Mesut Özil neden kadro dışı kaldı, neden kadro dışı bırakıldı merak ediliyor. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, kadro dışı olan Mesut Özil ile ilgili kararını açıkladı. Jesus, mevcut durumla devam edileceğini açıkladı. Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? merak edildi. Peki, Mesut Özil neden kadro dışı kaldı? Mesut Özil neden oynamıyor? Mesut Özil neden kadroda yok? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Fenerbahçe'nin yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşanmıştı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı.

"BEN BU TAKIMA KATKI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Mesut Özil'in sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL KADRO DIŞINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Jesus, basın toplantısında sorulan Mesut Özil'in durumu ile ilgili soruya çok net bir şekilde cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı: "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Gündem