Mesut Özil milletvekili adayı mı? Mesut Özil nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Mesut Özil aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Mesut Özil milletvekili adayı mı oldu? Mesut Özil nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı?

Mesut Özil milletvekili adayı mı? Mesut Özil aday mı en çok merak edilen aday adayları arasında yer alırken, siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmesinin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Mesut Özil milletvekili adayı mı oldu? Mesut Özil nereden aday, kaçıncı sıradan milletvekili adayı? Detaylar...

MESUT ÖZİL MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

Mesut Özil milletvekili adayı değil. AK Parti milletvekili adayları listesinde yer aldığı iddia edilen Mesut Özil, aday listesinde yer almıyor.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil, on numara mevkisinde oynamış eski Türk asıllı Alman futbolcudur. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır.