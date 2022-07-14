Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Mesut Özil imza töreni ne zaman, hangi kanalda? İşte, detaylar…

MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde:

Başakşehir'de olduğum için çok mutluyum. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı bir ortam. Benim hedefim de futbola odaklanmak. İyi ki Başakşehir'e gelmişim. Sahada futbol oynayarak takıma yardım etmek ve hedeflerimize ulaşmamızda katkı vermek istiyorum.

Süreç çok hızlı gelişti. Fenerbahçe ile konuştuk anlaştık, sonra burayla konuştuk anlaştık. Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. Onlara başarılar diliyorum.

Berkay kardeşimle konuştum, önceden de tanışıyorduk zaten. Sağ olsun 10 numarayı bana vereceğini söyledi. 10 numaralı formayla devam edeceğim.

İmza törenini spor kanallarından takip edebilirsiniz.